Verkochte woningen leveren steeds vaker bonje op: ‘Goed onderzoek vooraf schiet erbij in’

De woningmarkt is al tijden overspannen. Huizen worden voor topprijzen verkocht en voor bijna elke woning zijn meerdere serieuze gegadigden. Wie een droomhuis wil kopen, moet daarom hoog bieden en snel handelen. Het gevolg daarvan is dat er na de koop steeds vaker onenigheid ontstaat over gebreken aan het huis, zoals een lekkende dakgoot of rot onder de vloer.

Kopers van vooral oudere huizen dienen steeds vaker claims in bij de verkopers om schade te laten herstellen, zo merkt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. ,,Cijfers hebben we helaas niet, maar we krijgen hier als vereniging tegenwoordig veelvuldig belletjes over. Dat was een paar jaar geleden wel anders.”

Tegenvallers

En de overspannen woningmarkt is de oorzaak, denkt De la Porte. ,,Om een huis te krijgen, bieden mensen tegenwoordig heel erg hoog. Bijlenen is niet altijd meer mogelijk. Daardoor is het budget om tegenvallers, bij bijvoorbeeld een verbouwing, op te vangen, te klein. Dan stuiten ze op een slechte dakconstructie en dat loopt enorm in de papieren. En dan denken de kopers: we gaan het op de verkopende partij proberen te verhalen. Dat lukt overigens meestal niet. Soms wel. En soms wordt er geschikt.”

Daar komt bij dat kopers tegenwoordig lang niet altijd een bouwtechnisch rapport laten maken, zo merkt makelaar Edwin van Vilsteren van de gelijknamige zaak in Zwolle. Zo’n rapport, waarbij een deskundige alle gebreken netjes in kaart brengt en adviseert wat wanneer vervangen moet worden, kost enkele honderden euro’s. ,,Potentiële kopers zijn bang dat de koop niet doorgaat als ze eerst een rapport laten maken. Daardoor zien ze er van af.”

Veel concurrentie

Bram Kamphuis van Helder Makelaars in Deventer constateert ook dat kopers hun voorwaarden wat ,,laten vieren’’ bij een woningen met veel concurrentie. Na de verkoop komen kopers soms voor verrassingen te staan, met claims als gevolg. ,,Dat beeld herkennen we in Deventer absoluut. Geen voorwaarden opnemen klinkt voor de verkopers in eerste instantie als muziek in de oren. Het gevolg is dat ná de verkoop, bij bijvoorbeeld een lekkende dakgoot, vooral veel onduidelijkheid is. En dan komen er claims.’’ Voor Ten Hag Makelaarsgroep is dat herkenbaar , vertelt Myriam Wortelboer. ,,Vanwege grote concurrentie worden kopers minder nauwkeurig.’’

Vereniging Eigen Huis stelt dat verkopers ‘geen gedoe’ willen. ,,Dus dan kiezen ze voor de bieding waarbij de koper aangeeft geen bouwtechnisch rapport te willen laten maken. Of in ieder geval uitkomsten van zo’n rapport niet als ontbindende factoren wil inzetten.” Het aantal bouwtechnische rapporten stijgt niet gelijk mee met het aantal verkopen van huizen. Daaruit concludeert de organisatie dat er procentueel gezien minder rapporten worden opgesteld.

Makelaar Arjan Buurman van Buurman Makelaardij zegt dat er ook in Apeldoorn veel aansprakelijkheidsclaims worden ingediend. ,,Niet alleen door de woningmarkt, maar ook omdat mensen steeds mondiger worden.” Volgens hem is er veel onwetendheid bij kopers en verkopers over gebreken. ,,Kopers denken bij alles wat er mis is in hun nieuwe woning: dat is een verborgen gebrek. Maar dat is lang niet altijd zo. Het maakt dan natuurlijk wel uit of je een huis in 1906 koopt, of een nieuwbouwwoning. Bij die laatste moet je er van uit gaan dat alles in orde is.”