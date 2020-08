Verlaten fiets aan Zwolse plas: massale zoektocht naar drenkeling

De plas tegen de Zwolse wijk de Aalanden aan wordt in deze periode van hitte weer steeds populairder bij mensen die verkoeling zoeken. De boot, de lopende brandweermensen en een duiker zoeken samen. De sonarboot uit Kampen is iets later gearriveerd en net te water gelaten. Een speurhond is onderweg om te kijken of op de fiets nog sporen gevonden kunnen worden. De politiehelikopter maakt zoekslagen over de plas om een grote gebied te kunnen bestrijken. Een ambulance is ter plaatse uit voorzorg.