Verleider Ricardo uit Zwolle over deelname Temptation Island: ‘Het is gewoon werk’

Heb je de eerste afleveringen gekeken?

Hoe heb je het beleefd?

,,Het was superleuk, maar het heeft twee kanten. Ik heb nieuwe mensen leren kennen, maar je moet ook dingen doen die je minder leuk vindt. Want het is natuurlijk geen vakantie.’’

Geen vakantie?

Je moest er op dat Thaise eiland voor zorgen dat de dames de fout in gaan. Dat lijkt me een vervelende functieomschrijving...

,,Ik vind van niet. Die stelletjes geven zichzelf op en ze weten wat er kan gebeuren. Dan vind ik het in dit spel niet gek om iemand vreemd te laten gaan. In het echte leven is het een ander verhaal.’’

Die stelletjes denken dat het een goede relatietest is. Dat is toch naïef?

Wat vond je het leukst aan je deelname?

Waarom heb je jezelf opgegeven?

,,Ik was met mijn broertje op Mallorca en we zaten in de auto. Hij daagde me uit en zei dat ik het niet zou durven. Toen zag ik een weekje later een oproep op Facebook en toen heb ik me opgegeven. Nog geen uur later werd ik uitgenodigd voor de casting en twee dagen wist ik dat ik naar Thailand ging.’’