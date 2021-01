Verleider Yanick Vedder blikt terug op deelname Temptation Island: ‘Het was een mooi avontuur’

video Deze GGD’ers bezoeken mensen die te ziek, bang of verward zijn voor de teststraat: ‘Hij beet de teststaaf doormidden’

10:29 Bij coronaklachten moet je naar de teststraat. Maar wat als dat niet gaat? In sommige gevallen is bezoek aan huis mogelijk, bijvoorbeeld van Gerrit en José van GGD IJsselland. Ze maken van alles mee, van stukgebeten teststaafjes tot een geestelijke die aanwezig is bij de test. ,,Mensen bieden vaak een kopje koffie aan. Heel lief maar hoe sneller we buiten zijn hoe beter."