Verleiders op Temptation Island: 'Het wordt heftiger dan vorig seizoen'

Zon, zee, strand en... seks. Nog even wachten, over twee weken komt Temptation Island op de buis. Dé ultieme guilty pleasure voor tv-kijkend Nederland. Gaan de stellen het overleven? En zo nee, welke verleider zorgt voor de relatiebreuk? Zowel de Zwolse Tireily als de Apeldoornse Zwanetta zijn ervan overtuigd de 'ultieme verleiding' te zijn.

De 22-jarige Tireily weet het zeker; hij is de verleiding van elke vrouw. ,,Ik kan beter vrouwen versieren dan dat andere mannen dat kunnen'', vertelt hij. ,,Ik wil mezelf hier ook wel mee bewijzen, want kan ik het dan ook onder druk van de camera's?'' Of dat gelukt is, mag de verleider nog niet verklappen. ,,Ik kan alleen zeggen dat het heftiger wordt dan vorig seizoen. Er komen meer tranen, het gaat verder.''

Quote Ik kan je al wel vast vertellen dat ik níet samen met mijn moeder ga kijken Verleider Tireily

Volledig scherm De mannelijke verleiders. © RTL5/Vijf Tireily, die ook graag wil doorbreken als rapper, is opgegeven door een vriend. ,,Temptation was voor mij echt een life experience. Mooie vrouwen, een eiland, mooi weer... ik had het echt niet willen missen.'' De Zwollenaar valt op blonde vrouwen, omdat die volgens de verleider meer sexappeal hebben dan brunettes. ,,Ze moet gewoon echt iets uitstralen, ze moet een 'spark' hebben'', vindt de mode-fashion student.

Seks op tv

De Zwollenaar moest wel even goed bedenken hoe hij zijn deelname thuis uit ging leggen. ,,Ik heb het voorzichtig gebracht. Ik zei: 'mam, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws'. Het goede nieuws is dat ik natuurlijk op tv kom, ik hou van de spotlight. Maar het slechte nieuws is dat ik een verleider word. Tja... ze zei dat ze me vertrouwt, maar dat ik geen seks mag hebben op TV.'' Of hij zijn moeders advies ter harte neemt, mag de verleider niet verklappen. ,,Maar ik kan je al wel vast vertellen dat ik níet samen met mijn moeder ga kijken.''

Mocht de Zwollenaar zelf een relatie krijgen, dan peinst hij er niet over om mee te doen met zijn vriendin. ,,Verleidingen zijn er sowieso. Waarom zou je dat dan opzoeken? Nee hoor, ik zou als koppel echt nooit meedoen.''

Quote Ik verleid mannen met mijn dansmoves Verleidster Zwanetta

'Perfecte verleidster'

Ook de Apeldoornse Zwanetta Meyer is ervan overtuigd de ultieme temptation te zijn voor mannen. ,,Ik ben de perfecte verleidster'', vertelt de 21-jarige nuchter. ,,Mannen komen altijd op mij af, daar hoef ik nooit moeite voor te doen. Dus ik dacht: hoe moeilijk kan het zijn?'' De danseres, die onder andere te zien is in de videoclip van Famke Louise, wilde er graag even tussenuit, vandaar haar deelname aan het programma. ,,Ik verleid mannen vooral met mijn dansmoves, maar ook met de blik in mijn ogen. Maar het belangrijkste is om een band met ze op te bouwen, om hun vertrouwen te winnen.''

Als iets gebeurt...

Ook de Apeldoornse houdt stijf haar lippen op elkaar over haar avonturen in Thailand. Bang om een slechte naam te krijgen, is ze niet. Ook heeft ze van te voren niet bedacht wat ze wel en wat ze niet gaat doen. ,,Je kunt van te voren wel allemaal dingen gaan bedenken, maar als iets gebeurt dan gebeurt het. Als de klik er eenmaal is...'' De nuchtere Apeldoornse maakt zich niet zo druk om de uitzendingen. ,,Het maakt me niet uit wat mensen van mij denken.''

Als het gaat over schuldgevoelens is Zwanetta duidelijk. ,,Ik ben geen stoker, ik ben een test'', zegt ze zelfverzekerd. ,,De koppels geven zichzelf op, dan lijkt me dat er al iets niet goed zit in je relatie. Dat is er al twijfel. Ik ben de ultieme test, daar ga ik me niet schuldig over voelen.''

Temptation Island is vanaf donderdag 1 februari te zien op RTL 5 en de Vlaamse omroep VIJF.