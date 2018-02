Verliefd in je bami prikken in Zwolse politiecel

Geen varkenshaas in roomsaus of malse tournedos, maar een opgewarmde prak bami met satésaus. Gewoon uit de magnetron. En uitgeserveerd met een bekertje appelsap. Daaruit bestaat het Valentijnsdiner van Arno Stoffer (23) en Michelle Bloemers (22) vanavond. Vooral de plek waar ze hun maaltijd krijgen is bijzonder: de dronkenmanscel van het politiebureau aan de Koggelaan in Zwolle...

De politie riep woensdag via Facebook op of er mensen waren die met een geliefde in de cel wilden dineren. Romantiek achter de tralies. Een ludieke actie, uiteraard in verband met Valentijnsdag. Er reageerden bijna achthonderd mensen, vertelt agent Marjolein van den Bosch, die het gebbetje bedacht met haar collega, de jeugdagent Michael ('liever geen achternaam').

Gevangenis WC

Huisvriend Jeroen Veltman (24) had het verliefde duo getipt. ,,Hen kennende was het anders gewoon een broodje shoarma geworden.'' Maar da's niet helemaal waar, vertelt Stoffer. ,,We hebben gisteravond samen al sushi gegeten.'' Dat passievolle etentje hadden ze dus al achter de rug. Bloemers ziet de humor er wel van in: ,,'t Is weer eens wat anders.'' Ondertussen kijkt haar vriend met een bedenkelijke blik naar de wc-pot naast hem. Zo'n roestvrij stalen pot waarin menige beschonken Zwollenaar al eens iets heeft achtergelaten. Niet echt eetlustopwekkend. Maar agent Van den Bosch verzekert dat-ie van onder tot boven is schoongemaakt. ,,We hebben er nog wat extra bleek ingegooid. Daar merk je niets van.''

Romantisch, maar dan net even anders