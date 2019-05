Verliet verleider Ricardo uit Zwolle Temptation Island door gewond broertje of ruzie?

Problemen

Mede-verleider Jietse vertelt echter aan Shownieuws dat er veel problemen waren met Ricardo in het begin. Hij zou zelfs hebben gevochten op het eiland in Thailand. En dat zou de echte reden zijn dat hij naar huis moest. Overigens zouden er inmiddels geen problemen meer zijn tussen Ricardo en de andere verleiders. ,,Ricardo is om een combinatie van redenen naar huis is gegaan. De belangrijkste reden was het scooterongeluk van zijn broertje’’, laat RTL in een reactie weten. Visscher zelf wil niet reageren op de verhalen.

‘Hij is mijn alles’

Het broertje van Ricardo kreeg tijdens opnames van het programma een ongeluk. Hij had een gebroken been, arm en hand. En zijn ribben waren gekneusd. Daarnaast had hij allerlei flinke schaafwonden en blauwe plekken. Eerder zei Ricardo tegen deze krant: ,,Mijn broertje Stefano en mijn vader hadden het noodnummer, dus ik wist dat het een van hen was. Mijn broertje heeft een scooterongeluk gehad. Maar ook als hij zijn nagel had gebroken en hij wilde dat ik naar huis kwam, had ik dat gedaan. Hij is mijn alles.’’