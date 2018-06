Verloskundigenpraktijk Zwolle/Heino ten onder aan bittere strijd

Video Beter leren passen met 'footsquas­h'. Het kan in Zwolle op een outdoor­baan

22 juni De bal aannemen, strak passen. Voetballers leren het in hun jeugd op straat of bij een voetbalvereniging of voetbalscholen. Maar hoe perfectioneer je dat? Oud-PEC Zwolle-speler Martin Reijnders (46) bedacht er iets voor: footsquash. Sinds kort ligt er een speciaal veldje voor bij Sportpark De Pelikaan in Zwolle.