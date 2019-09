Vermist meisje (13) in Zwolle na ruim een uur gevonden

Het meisje was sinds 17.30 uur spoorloos. Ze verkeerde in verwarde toestand en was voor het laatst gezien bij de McDonald's Zwolle-Noord. Burgernet werd om 18.00 uur ingezet om de spoorloze tiener op te sporen. De politie verspreidde voor de inwoners van Zwolle een signalement van het meisje om uit te kijken naar de vermiste tiener.

Binnen een uur na de inzet van burgernet werd bekend dat het meisje in goede gezondheid was gevonden. ,,Meisje in goede gezondheid aangetroffen,’’ meldde de politie tegen 18.45 uur. Waar het meisje werd gevonden is niet bekend.