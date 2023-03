Vermiste 51-jarige man in Zwolle weer terecht

Kickbokser uit Zwolle dreigt tbs te krijgen voor geweld tegen partner: Ervet M. (28) ontkent

,,Hij sloeg door, alsof hij in de ring stond. Ik was bang dat ik het de volgende keer niet zou overleven.” Dat heeft een vermeend slachtoffer van huiselijk geweld in Zwolle bij de politie gezegd over haar voormalige partner, de 28-jarige Ervet M. uit Zwolle, die op hoog niveau aan kickboksen heeft gedaan.