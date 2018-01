Vermiste autistische jongen (15) in Zwolle teruggevonden

Zwolse SP-fractie wil minder geld voor raadscomputers

15:49 De Zwolse SP-fractie vindt dat de hoogte van de computervergoeding voor raadsleden wel wat minder kan. Raadsleden krijgen nu iedere 2 jaar een vergoeding voor een computer of tablet in het kader van papierloos werken, 'terwijl een beetje computer toch echt wel 4 jaar meegaat', schrijft fractievoorzitter Brammert Geerling in een voorstel aan de gemeenteraad. Daar wordt maandagavond over gesproken.