Vermiste vrouw (19) met rood haar uit Zwolle is weer terecht

11:05 Zeldzaam ongeluk. Dat noodlot had de 52-jarige fietsster, die woensdagavond in Zwolle om het leven kwam door een omvallende boom. Bomendeskundigen en letselschade-experts kennen weinig vergelijkbare incidenten en de kans dat je nét op het moment van omvallen daar loopt of fietst is klein. ,,Een boom die omgaat hoeft niet per se ziek of zwak te zijn, natuurgeweld kan te krachtig zijn.’’