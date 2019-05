Vermiste vrouw uit Zwolle (46) na vier dagen weer terecht met kat

Man (25) uit Lelystad zwaarge­wond na gevecht op Bevrij­dings­dag in Zwolle

12:56 Een 25-jarige man uit Lelystad is zwaargewond geraakt tijdens een ruzie op Bevrijdingsdag in Zwolle. Een 21-jarige Zwollenaar is aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen van het geweldsincident in de binnenstad omdat nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd.