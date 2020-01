Vermiste Zwollenaar (64) ‘in goede gezondheid’ aangetroffen

Horeca Zwolle 'ge­schokt' door nieuwe granaat bij café Bruut: 'Geen plaats voor bedrijven die uitgaans­kli­maat verstoren’

17:21 ‘Voor bedrijven die storend werken op het streven naar een veilig uitgaansklimaat is in Zwolle geen plaats’. Dat zegt voorzitter Theo Runhaar van Koninklijke Horeca Nederland Zwolle& Regio nu er dinsdag opnieuw een granaat is aangetroffen aan de deurklink van café Bruut in de Voorstraat in Zwolle.