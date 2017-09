Vermiste Zwollenaar duikt ongedeerd op bij Genne

De opluchting is groot bij zijn zoon Sonny en andere familieleden. ,,Hij is onderzocht door een arts en maakt het naar omstandigheden goed'', meldt Sonny van Huet.

Vaker verdwenen

Zijn vader verdween in het verleden wel vaker plotseling, maar nooit langer dan een paar dagen. Dit gebeurde vijf keer eerder, maar nooit langer dan acht dagen. Dit keer maakte de familie zich ernstig zorgen toen Van Huet per fiets vanaf zijn huis in de Zwolse Aa-landen in het niets verdween. Na een oproep van Sonny van Huet meldden mensen eind augustus dat ze de Zwollenaar in de omgeving van Holten hadden gezien, maar dat lijkt achteraf onjuist.

Sonny heeft namelijk begrepen dat zijn vader al die tijd in de buurt van Genne was, waar hij in de open lucht sliep. ,,We zijn blij dat hij terug is en we zijn nu bezig met het opstarten van de hulpverlening'', aldus Van Huet die iedereen wil bedanken die naar zijn vader uitgekeken heeft.