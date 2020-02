Vernieling van rijksmonument Waalse Kerk in Zwolle: ‘Flinke klap voor ons’

Rijksmonument de Waalse Kerk is kort voor het weekend slachtoffer geworden van vandalisme. De schade loopt volgens kerkenraadsvoorzitter Joop van Schaik in de honderden euro’s. ,,We zijn hierdoor zwaar gedupeerd.’’

Eens in de twee weken organiseert de kerk zondags een Franstalige dienst in het monument uit 1504. Om het bijzondere eenklaviers orgel dat binnenstaat te sparen, verhoogt de 80-jarige Van Schaik voor zo’n dienst vanaf woensdag elke dag de verwarming met twee graden. Afgelopen vrijdag leverde dat een vervelende ontdekking op: de poortdeur ondergespoten met graffiti en een gat in een deur.

Vaker gebeurd

Het geld klotst al niet tegen de plinten bij de Waalse Gemeente, en het schoonmaken is ook gewoon ontzettend veel gedoe. ,,De vorige keer kregen we het er nauwelijks af, moest er een bedrijf uit Emmeloord komen’’, vertelt de 80-jarige Van Schaik over eerdere vernielingen in de afgelopen jaren.

Quote Het is gewoon vandalisme. Hierdoor zijn we zo honderden euro’s kwijt Joop van Schaik (80), Voorzitter kerkenraad Waalse Kerk

,,We proberen dit rijksmonument in goede orde te behouden. Wij zijn in Zwolle een van de oudste kerken die ook nog als kerk gebruikt wordt. Daar werken we hard voor, maar door dit soort acties worden wij zeer gedupeerd. Het is gewoon vandalisme. Hierdoor zijn we zo honderden euro’s kwijt.’’

Meer plekken bespoten

In de rest van de Schoutenstraat, tussen de Synagoge en de Sassenpoort, zijn meer plekken met graffiti bespoten. Meerdere muren en een garagedeur zijn volledig besmeurd.

Volledig scherm Graffiti in de Schoutenstraat in Zwolle © Arnoud de Vries

Volledig scherm Graffiti in de Schoutenstraat in Zwolle © Arnoud de Vries