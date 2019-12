Vernielingen in Park de Stadshoeve in Zwolle, ‘hangen mag, maar hou het netjes!’

Het recentste vandalisme werd zondagochtend opgemerkt door vrijwilligers van het park, dat openbaar toegankelijk is. Een picknicktafel lag ondersteboven in de waterloop bij de Stadshoeve. ,,Die zal daar niet vanzelf in zijn gerold, schat ik zo in’’, zegt De Jonge. ,,Van een andere picknickbank was het zitgedeelte gehaald. Dat lag ook in die waterloop. Het was overal een behoorlijke rotzooi en bij het speelkasteel lag allemaal glas. Ik ben er niet bij geweest, maar het heeft er alle schijn van dat bierflesjes tegen het kasteel kapot zijn gegooid. De volgende dag komen hier wel weer kinderen spelen. Nu is het koud en dragen ze schoenen, maar ’s zomers lopen ze op blote voeten of op slippertjes.’’