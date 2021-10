Vernieuwd Wijnhuis Zwolle ziet carnaval niet meer zitten

Met pijn in het hart stelt Arjan Broekman het Wijnhuis niet langer open voor carnavalsvierders. Het grand café aan het Grote Kerkplein, stevig verbouwd tijdens de lockdown, blijft tijdens komend carnaval gesloten. Daarmee valt een iconische plek weg in het hart van het feestgedruis.

,,We hebben er heel lang over nagedacht, want dit is na 35 jaar carnaval vieren echt een shock in Zwolle”, stelt Broekman over het besluit dat redelijk uit de lucht komt vallen. Hij voelt zich zelfs schuldig richting een aantal carnavalsvierders, maar zijn besluit staat vast en het is weloverwogen. ,,We hebben het café flink verbouwd en willen een topzaak worden in dit segment (dit jaar de hoogste landelijke binnenkomer in de Terras Top 100 van Misset Horeca, op plaats 16, PS). Tijdens de lockdown hebben we goed kunnen nadenken hoe we de zaak willen runnen, welke kant het op moet. We doen dit ook met het oog op de toekomst van het bedrijf. Je kunt op de vertrouwde weg verder gaan, maar dat brengt ons niks.”

Schade

Zo kampt het grand café steevast met schade als gevolg van het zottenfeest. ,,Het gaat niet bewust, het is een soort lompigheid en het gevolg van de drukte. We brachten altijd schotten aan als bescherming, maar je kunt niet alles afdekken. Voorheen vielen de gaten in het donker niet zo op, maar we hebben nu alles netjes en dat willen we graag zo houden. We hebben bovendien een aantal unieke items die je niet zo maar vervangt, zoals een oude landkaart van Zwolle aan het plafond, en kroonluchters. Buiten dat zijn we doorgaans de week voor en na carnaval dicht om alles op-en af te bouwen. En dat allemaal voor drie dagen feest. Voor andere cafés kan het misschien uit, maar aan het einde van de rit houden we niet genoeg over om alles te herstellen.”

Teleurstelling

Een rationele onderbouwing, maar hij snapt dat het er in Sassendonk inhakt. ,,Daarom hebben we dit met meerdere mensen besproken, mensen vanuit het carnaval, horeca, evenementen. Er is teleurstelling en begrip. Theo Runhaar, de oud-eigenaar van het Wijnhuis, probeerde me op andere gedachten te brengen, Jos Kamphuis (oud-voorzitter Eileuvers), die hier vaak komt, toont begrip. Nee, ik vier zelf geen carnaval, heb ik van huis uit niet meegekregen, maar was wel altijd fanatiek met in sfeer brengen van de zaak. Ik heb nog een onderscheiding gekregen van de Eileuvers voor verdiensten.”

Het Wijnhuis haakt niet alleen af, maar blijft geheel gesloten gedurende drie carnavalsdagen in februari. ,,Ook om vierders niet te hoeven weren”, zegt Broekman.

Geen verrassing

Voor Cor Jan Bruggeman, voorzitter van de Eileuvers (grootste vereniging in Zwolle) komt het besluit van Broekman niet als een verrassing. ,,Arjan heeft lang getwijfeld of hij voor die paar dagen de boel weer moet ombouwen, terwijl hij net een verbouwing achter de rug heeft. In de wetenschap dat carnaval groter dan groots zal zijn, want dat verwacht ik wel na de lockdown.”

Een aderlating is het evenwel zeker, zegt Bruggeman. ,,Het Wijnhuis is iets iconisch binnen het carnaval, alle vierders kennen het. De laatste keer hebben we daar ons concours d’ouwehoer nog gedaan. Maar waar de een wegvalt, krijgt een ander een kans, ik heb er goede hoop op dat dit wordt opgevangen.”

Bruggeman is niet bang dat meer horecagelegenheden het Wijnhuis hierin volgen. ,,Dat zou ook heel raar zijn. Voor veel cafés is carnaval een belangrijke bron van inkomsten, een feest dat ze in de lucht houdt.”