Verontwaardiging in Zwolle na besluit over parkeerboetes voor ondernemers in binnenstad: 'Belachelijk’

Het regent in februari boetes voor ondernemers in de binnenstad. Winkeliers en hun klanten die snel even een pakketje komen brengen of halen tijdens coronatijd, krijgen een boete wanneer hun auto niet op de juiste plek staat. De ondernemers, die toch al met de gevolgen van de lockdown worstelen, vragen in hun wanhoop: kan dat niet wat coulanter? Jurist Marijn de Jong springt gratis in de bres voor de ondernemers en vecht de boetes aan.