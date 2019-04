Veroordeling voor mishandelen portier Zwolse coffeeshop

Van C. heeft dankzij de juiste medicatie in de psychiatrische kliniek Veldzicht volgens zijn advocaat de afgelopen maanden een spectaculaire vooruitgang geboekt, maar het ging woensdagochtend in de rechtbank juist over de periode die daaraan voorafging. Ook die was spectaculair, maar dan in negatieve zin. De officier van justitie kwam met meerdere zaken op de proppen. In een tijdsbestek van drie maanden leefde Van C. zich op allerlei plekken in de stad uit.