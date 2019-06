Veroorzaker ongeluk laat Michelle (21) uit Hattem bloedend achter en weigert 112 te bellen

Hij is boos. Enorm boos, want zijn dochter is gewond geraakt bij een scooterongeluk en de veroorzaker maakte zich uit de voeten. Albert Kraans noodkreet op Facebook om de man die het ongeluk veroorzaakte waarbij zijn 21-jarige dochter Michelle uit Hattem flink gewond raakte wordt veelvuldig gedeeld.

Het is de nacht van maandag op dinsdag als Michelle op haar scooter over de de rode spoorbrug tussen Zwolle en Hattem rijdt. Ze wil een fietser inhalen, maar die wijkt plotseling uit. ,,Michelle moest vol in de rem en schoof onderuit", vertelt Albert. ,,Ze is daarbij met haar hoofd tegen de staaldraden van de brug gekomen en heeft haar kaak op vijf plaatsen gebroken, haar neus gebroken en mist nu vijf voortanden. Daarnaast heeft ze doordat ze over de grond schoof en de scooter op haar is gevallen ook nog flinke schaafwonden en blauwe plekken.”

De fietser is in eerste instantie nog te hulp geschoten, vertelt Albert, maar ,,toen Michelle vroeg of hij 112 wilde bellen, begon hij ineens Engels te praten en maakte hij zich uit de voeten. Hij heeft Michelle achtergelaten. We denken dat hij beschonken was.”

Boos

Over het weg gaan is Albert zo boos. ,,Ze is naar het ziekenhuis gebracht, waar ze vier uur met haar bezig zijn geweest. Haar boven- en onderkaak zijn op elkaar gezet, in haar kin zit een plaat die er niet meer uitgaat. Het is wel heftig, en het gekke is", vertelt Albert, ,,dat Michelle net terug is uit Brazilië. Daar heeft ze drie maanden vrijwilligerswerk gedaan en zette zich in voor arme kinderen in een sloppenwijk. Een plek waar criminaliteit hoogtij viert. Wij als ouders maakte ons toen veel meer zorgen, een jonge blonde meid in zo’n gebied.... En daar gebeurt er niets, en als ze terug in Nederland is overkomt haar zoiets.”

Albert hoopt dat de dader zich alsnog meldt bij de politie. ,,Het is niet dat ik niet voor mezelf insta, want als de man zich vandaag of morgen bij me meldt dan drinken we een kop koffie en bespreken we dit. Ik wil alleen weten waarom hij weg is gelopen.”

Ook de politie heeft een getuigenoproep geplaatst op social media. Het signalement van de fietser is: man, rond de 50 jaar oud, blanke huidskleur en de politie gaat er vanuit dat de man onder invloed was door zijn slingerende gedrag. Getuigen die de fietser of het slachtoffer kennen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.