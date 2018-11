Veroorzaker ongeval Vrouwenlaan reed met drie keer toegestane hoeveelheid alcohol

Jonnie Boer op 3 in mondiale top 100 Beste chefkoks

10:45 Jonnie Boer van het Zwolse driesterrenrestaurant De Librije is door mede-chefkoks vanuit de hele wereld geëerd met een 3e plek in de Top 100 Best Chefs in the World for 2019 van het Franse Le Chef.com.