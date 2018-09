Verpakking direct weer meegeven aan bezorger voor hergebruik, in Zwolle wordt het getest

Omwonenden geschokt na bekladdin­gen hakenkrui­zen in Zwolle

2 september Bibberend stond haar bejaarde buurvrouw vanochtend naar het hakenkruis te kijken dat vannacht op de buitenmuur van hun appartementencomplex in Westenholte was gespoten. Zelf kwam ze er tot haar schrik achter dat haar auto volledig was besmeurd. De Zwolse wil er best even over praten, maar namen in de krant? ,,Nee, liever niet, het is zo al erg genoeg."