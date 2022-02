Verplaatsing drukke weg bij Wijthmen stap dichterbij, wel aandacht voor beperken overlast

Provincie Overijssel stelt weer geld beschik­baar voor ondersteu­ning van stads- en dorpscen­tra in coronatijd

Omdat stads- en dorpscentra behoefte hebben aan toekomstperspectief in de voortdurende covid-19-crisis biedt de Stadsbeweging van provincie Overijssel een vierde ronde crisisarrangementen aan. Voor deze ronde is een bedrag beschikbaar van 250.000 euro, wat neerkomt op 10.000 euro per gemeente.

