Verpleeg- en verzorgingshuizen in regio klaar voor opname herstellende coronapatiënten uit Isala

De samenwerkende organisaties op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) rondom Zwolle zijn bereid herstellende coronapatiënten van ziekenhuis Isala over te nemen. Het gaat daarbij om patiënten die weliswaar besmet zijn, maar geen dringende medisch specialistische hulp meer nodig hebben. De eerste patiënten zijn inmiddels opgenomen in het Zonnehuis in Zwolle.

Om de komende periode voldoende bedden op de intensive care in ziekenhuizen vrij te houden is spreiding van de corona-zorg nodig, zo hebben de samenwerkende VVT-organisaties in de regio IJsselland begrepen. Door patiënten die een verminderde hulpvraag hebben, maar nog te zwak zijn om naar huis te gaan, over te nemen wordt de doorstroom in het ziekenhuis verbeterd.

Verantwoordelijkheid

Hierdoor blijven de hoognodige bedden op de intensive care van Isala beschikbaar voor mensen die zeer dringend medisch specialistische zorg nodig hebben. ,,We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om met elkaar deze crisis het hoofd te bieden”, aldus Marco van Alderwegen, bestuurder Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, waar de eerste Covid-19 patiënten zijn opgenomen.

Van Alderwegen snapt dat het besluit om patiënten over te nemen wellicht tot zorgen kan leiden bij bewoners en familie van bewoners in het Zonnehuis. De bestuurder benadrukt echter dat patiënten met het coronavirus geïsoleerd worden verpleegd, medewerkers over voldoende persoonlijke beschermende maatregelen beschikken en strikt volgens de richtlijnen van het RIVM en GGD werken.

‘Niet afwachten, handelen’

Frank Kodden, woordvoerder namens de VVT-organisaties: ,,Door het samenvoegen van patiënten met het coronavirus op een daarvoor toegeruste en speciaal ingerichte afdeling, wordt de capaciteit binnen de regio vergroot voor herstelzorg die niet in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden.” Naast het Zonnehuis in Zwolle maken onder meer de zorgcentra in Wijhe, Heino, Staphorst, Dalfsen, Heerde en Ommen deel van de VVT-organisatie.

Kodden: ,,Zoals bekend wordt er in meerdere plekken in het land naar extra opvangmogelijkheden gezocht. Zo is afgelopen week bekend geworden dat er ook gesprekken gaande zijn met hotelketens. We hebben als VVT-organisaties onze verantwoordelijkheid genomen en niet afgewacht. We hebben lessen geleerd uit Brabant. Niet afwachten, maar handelen.”

Mogelijk meerdere plekken