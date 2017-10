Verpleegkundige Thom van Isala zegt het met plaatjes

Het zijn vragen die elke dag in elk ziekenhuis gesteld worden. Maar wat nou als de patiënt geen Nederlands spreekt? Dan kunnen de simpelste vragen onneembare hindernissen worden. Voor dit soort situaties is er de tolkentelefoon, Google Translate of in het uiterste geval 'handen- en voetentaal'. Maar er is nóg een manier om te communiceren. Een bestaande en simpele manier, maar gek genoeg weet bijna niemand ervan. De Medical Visual Language Translator, een uitklapbare kaart met duidelijke plaatjes over allerlei medische zaken.

Afghanistan

Thom Cornelisse (26) kende het fenomeen vanuit zijn tijd als militair verpleegkundige in Afghanistan en gebruikt hem ook in ziekenhuis Isala in Zwolle waar hij nu bijna een jaar werkt. Sinds Isala drie dagen geleden een bericht over de handige uitklapkaart op Facebook zette heeft Thom al honderden reacties gekregen. Zijn collega's, maar ook medewerkers van andere ziekenhuizen, huisartsenposten en gehandicapteninstellingen reageerden enthousiast en eensluidend: 'waarom hebben wij hier nog nooit aan gedacht? Wij willen ook zo'n kaart!'. ,,Ik ben er beduusd van'', zegt Thom.

Zes jaar was Cornelisse militair verpleegkundige bij Defensie. Vier maanden diende hij in Afghanistan in een ziekenhuis. Om met de patiënten te kunnen communiceren kreeg hij van zijn werkgever een uitklapbaar kaartje met talloze plaatjes. Mensen konden er op aangeven wat hen mankeerde, maar ook door wat voor soort bom of wapen ze gewond waren geraakt. Daarnaast werd ook een algemene medische plaatjeskaart gebruikt. ,,Je kwam er dan nog niet altijd helemaal uit, maar voor de basale zaken was het heel handig.''

Tolk

Ook op de afdeling acute opname bij Isala, waar Cornelisse nu werkt, komt de kaart goed van pas. ,,Ik merk dat we steeds vaker te maken krijgen met buitenlandse patiënten. Asielzoekers, maar ook mensen uit Polen die hier werken, of mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Als mensen geen Nederlands spreken is het lastig om dingen te vragen, maar ook om zaken uit te leggen. Met deze kaart kan het allebei. Patiënten kunnen dingen aanwijzen, maar ik kan 'm ook gebruiken om te vertellen dat iemand geopereerd moet worden of dat we zijn arm in het gips gaan zetten.'' Natuurlijk blijft soms de tolkentelefoon onontkoombaar, zegt Cornelisse. ,,En een gesprek over de uitkomst van een onderzoek of ter voorbereiding van anesthesie of een operatie kun je ook niet via zo'n kaart voeren. Maar voor de meest basale vragen is het een uitkomst.''

Onbekend

Het verbaasde de verpleegkundige dat de Medical Visual Language Translator die in Amerika gemaakt wordt en via internet te koop is zo onbekend is. In zijn eigen omgeving - ,,ik word door allerlei collega's aangesproken die 'm ook willen gebruiken'' - maar ook bij collega-ziekenhuizen. ,,Ik krijg reacties van andere ziekenhuizen die er ook mee willen beginnen. Van een enkeling hoor ik dat de kaart al gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij een huisartsenpost, maar over het algemeen is het echt nog onbekend. Terwijl het niet alleen in ziekenhuizen handig is, maar bijvoorbeeld ook in de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg.''

Voorlopig is het aantal uitklapkaarten bij Isala nog beperkt tot de twee exemplaren van Cornelisse zelf. Maar die liggen inmiddels wel centraal bij de balie zodat ook andere collega's ze kunnen gebruiken. Isala verwacht dat de kaart op meerdere afdelingen gebruikt gaat worden.