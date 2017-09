'Verplicht' dineren bij kaarslicht tijdens Nacht van de Nacht

Kijkje bij oudste boerderij tijdens Open Monumentendag

13:32 De oudste boerderij van Salland -tevens één van de oudste van Nederland- in het dorpje Windesheim is tijdens Open Monumentendag zaterdag 9 september 2017 voor het eerst te bezichtigen. Ruim veertig monumenten in Zwolle openen dit jaar hun deuren.