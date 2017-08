Verplicht zorgkeurmerk Zwolle onder vuur

Een kwaliteitskeurmerk voor zorgverleners in de gemeente Zwolle leidt tot opschudding in de lokale politiek. Waar deze nieuwe spelregel juist voor betere begeleiding en hulp aan huis moet zorgen, vrezen coalitiepartijen D66 en VVD dat het tegenovergestelde gebeurt.

,,Zzp'ers en kleine aanbieders komen in de problemen, omdat dit meer bureaucratie en hogere kosten met zich meebrengt", zegt D66-raadslid Henk Schippers. De liberale partijen willen van het college van burgemeester en wethouders weten waarom deze eis opgenomen is in de nieuwe inkoopvoorwaarden die de basis vormen voor de contractering van aanbieders, vanaf dit najaar.

Keurmerkenindustrie

,,Wij willen geen keurmerkenindustrie. Keurmerken zijn er voor grotere aanbieders om de markt af te schermen. We willen dat de kwaliteit van de zorg gemeten wordt en dat bereik je niet met zo'n papieren werkelijkheid. Zorgorganisaties met zo'n keurmerk zijn soms juist partijen die we niet willen, want keurmerken zijn gewoon te koop en dat geld gaat dan dus niet naar de zorg. Dit is bureaucratische schijnzekerheid. Het gaat erom wat het resultaat is van de geboden zorg, dat kan iemand van het sociaal wijkteam bij een cliënt aan de keukentafel beoordelen", stelt Schippers.

Onbetaalbaar

De gemeenteraad van Zwolle nam vlak voor de zomerstop al een motie aan waarmee het college van B en W opgeroepen werd nadrukkelijk rekening te houden met kleine zorgaanbieders. Daar gaat het aan voorbij met de verplichte externe toetsing voor zorgorganisaties, stellen VVD en D66. In een document voor zorgaanbieders die mee willen dingen naar een contract, staat dat ze een gecertificeerd kwaliteitssysteem moeten hebben dat landelijke en/of internationaal erkend is én dat er een onafhankelijke toetsing moet zijn. Schippers: ,,Als zo'n externe auditor alleen maar aanbelt, ben je als organisatie al 1.000 euro verder. Sommige mensen declareren 6.000 euro per jaar voor de begeleiding die ze naast hun reguliere baan bieden aan één of twee mensen, dan is zo'n keurmerk onbetaalbaar."

Dat het college van B en W meer eisen wil stellen aan de kwaliteit van zorg, is geen discussiepunt. De manier waarop dit gebeurt wel. ,,Hogere eisen mogen niet leiden tot verschraling van het zorgaanbod of betekenen dat veel zorggeld wordt besteed aan het inrichten van kostbare bureaucratische procedures en controles."

Marktdialogen

De liberale partijen hopen het tij nog te kunnen keren. Al zit de gemeenteraad dan nog in het zomerreces, D66 en VVD willen niet wachten tot het politieke jaar volgende maand geopend wordt. Daarvoor is de situatie te urgent, menen zij. De gemeente Zwolle houdt in september marktdialogen om met zorgorganisaties in gesprek te gaan over de aanstaande contracteringen. Voor die tijd willen deze coalitiepartijen de keurmerkeis van tafel hebben.