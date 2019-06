Verplichte opname voor verwarde man die vrouwen in Zwolle aanrandde

Een 26-jarige man uit Zwolle moet een jaar naar een psychiatrische inrichting, nadat hij een aantal vrouwen heeft aangerand. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Uit het niets pakte Ermias W. op straat vrouwen vast of betastte ze.

Het gebeurde allemaal op 15 januari dit jaar, aan het einde van de middag. Een vrouw die op de Pannekoekendijk liep werd beetgepakt door een man, die een arm om haar nek sloeg en een brandende sigaret bij haar hoofd hield. Een andere vrouw kreeg zomaar een klap op haar billen, in de Diezerstraat. Dat zag de politie op camerabeelden. De verbalisant noteert in zijn verslag dat de vrouw de man hierna ‘hierna volslagen verbaasd’ aankijkt. Zij heeft geen melding of aangifte gedaan.

De man zou een derde vrouw geprobeerd hebben in haar kruis te pakken. Bij de politie kwam ook nog de melding binnen van een medewerkster in een kledingwinkel die haar toevoegde: ‘I wanna fuck you, bam bam’.

Politieonderzoek wees uit dat het bij alle incidenten om dezelfde man ging. De uit Eritrea afkomstige vluchteling verkeerde destijds in een psychose en zou volstrekt niet geweten hebben wat hij deed. Op de zitting voor de rechtbank verklaarde hij twee weken geleden dat hij slechts per ongeluk tegen vrouwen is aangebotst, maar de officier van justitie ging ervan uit dat de man het zich niet kon herinneren.

Ontoerekeningsvatbaar