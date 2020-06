Verruiming bezoek aan zorgcentrum komt geen moment te vroeg: ‘Mijn moeder wil zo graag de kleinkinderen weer zien’

Nadat eind mei de deur op een kier ging mogen de verpleeghuizen hun bezoekersregeling nu uitbreiden. Eerst was slechts één vaste contactpersoon welkom - meestal een uurtje per week -, nu mogen het er meer zijn. Maar hoevéél meer, dat verschilt per organisatie of per tehuis. Sommige instellingen kiezen voor twee vaste bezoekers, andere voor drie of nog meer. Die dan wel apart of hooguit met z'n tweeën tegelijk op bezoek mogen komen.