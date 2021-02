Verschillende scholen in Oost-Nederland blijven maandag dicht om winterweer

Ook lange wachtrijen in Zwolle bij vaccinatie ouderen: ‘We zetten extra mensen in’

4 februari Net als een dag eerder in Den Bosch, liepen donderdag ook de wachttijden bij de vaccinatielocatie in Zwolle op. Ouderen moesten buiten een half uur wachten voor ze naar binnen konden voor de coronaprik. Met het voorspelde pak sneeuw en de ijzige kou in aantocht rijst de vraag: wordt dit snel opgelost?