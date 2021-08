Verslaafde Jerry uit Zwolle langer in de cel na brandstichting in eigen woning

KAART I Meeste volwasse­nen in Salland en Achterhoek volledig gevacci­neerd, Flevoland en Biblebelt blijven achter: kijk hier hoe het bij jou is

4 augustus Het gros van de volwassenen in deze regio is inmiddels volledig gevaccineerd tegen corona. Met name in Salland en de Achterhoek gaat het hard en komen inwoners in grote aantallen opdagen bij de priklocaties van de GGD.