Verslaafde veranderde leven van jonge ondernemers, bedrijf wint prijs

VideoHet was een 35-jarige drank- en drugsverslaafde die een paar jaar geleden zorgde voor een keerpunt in het leven van de jonge ondernemers Karst Klein (32) en Cor Wobma (30).

Niemand wist raad met hem, maar in de beginnende houtzagerij van het duo kreeg hij een kans. "Hij moest vier schroeven in stoelpoten draaien", vertelt Karst, "heel eenvoudig werk in onze ogen. Toen hij dat gedaan had was hij trots dat hij weer werk had, iets had bijgedragen terwijl het UWV hem had gezegd dat hij nooit meer aan het werk zou komen. Hij ontleende er weer een status aan."

Vanaf dat moment wisten Karst en zijn zakenpartner dat ze van hun bedrijf Binthout een sociale onderneming wilden maken. "We diskwalificeren in deze maatschappij mensen veel te gemakkelijk omdat ze op dat moment niets kunnen bijdragen. Dat is helemaal niet nodig. Er is altijd wel een taak voor iemand, betaald of onbetaald."

Eigenwaarde

Bij Binthout in Zwolle, vorige week onderscheiden met de Social Impact Award, werken dagelijks tot maximaal 15 mensen 'met afstand tot de arbeidsmarkt', in wisselende samenstelling. Ze komen vaak binnen met de mededeling dat ze zijn 'uitbehandeld'. Voor Klein is dat juist een aansporing om er mee aan de slag te gaan. "Ik heb een zwak voor mensen die zeggen dat ze nergens meer terecht kunnen. Hier sturen we nooit iemand weg. Zeker als mensen uit zichzelf komen maak ik er altijd plek voor, al is het maar een halve dag in de week. Iets kunnen bijdragen geeft hen een enorme versterking aan het gevoel van eigenwaarde."

Klein en Wobma hebben hun productieproces er op aangepast. In plaats van overwegend maatwerk houten voorwerpen en meubelen maakt Binthout nu juist meer standaard producten, zoals lampen, klemborden, naamborden, snijplanken en meubelen. "Deze mensen kunnen slecht tegen teveel variabelen. En het vergt teveel uitleg. We doen wel alles zelf, het hout gaat er als rondhout in en komt er als product weer uit. Economisch zou het uitbesteden van zagen en schaven beter zijn, alleen doen we dat gewoon niet. Nu kunnen we iedereen een taak geven die bij hem of haar past. Er ligt ook geen druk op. Als het een dag even niet gaat, zoeken we iets anders."

Opkrabbelen

Binthout onderscheidt zich van de vroegere sociale werkplaats doordat mensen er niet voor eeuwig blijven. Er is sprake van doorstroming doordat mensen weer zover opkrabbelen dat ze aan het normale arbeidsproces kunnen meedoen. "We kijken naar wat iemand kan, geven vertrouwen en proberen iemand weer naar regulier werk te leiden."

Het bedrijf hoeft het ook niet te hebben van wat Klein 'de knuffelfactor' noemt. "Wij maken producten voor de markt, die worden gekocht omdat klanten ze mooi vinden. Van hoge kwaliteit en voor goede prijzen. Daardoor hoeven we ook geen lage lonen te betalen. We zijn ook maar voor 12 procent van de omzet afhankelijk van zorgbudgetten. Onze drive is echt: producten verkopen."

Crisis