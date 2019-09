Verslaggeefster Carmen neemt - geheel vrijwillig - een ijsbadsessie bij Daan (31) uit Zwolle

Blote voeten, sportbroekje, dito shirt en een grote lach op zijn gezicht. Daan van de Konijnenburg (31) zwaait vrolijk de deur van zijn Zwolse appartement open. Vanuit de entree stap ik de trainingsruimte binnen. ,,Dit was eerst mijn woonkamer, maar ik woon nu in mijn voormalige werkruimte van zestien vierkante meter. Meer heb ik niet nodig,’’ legt hij uit. De lichte kamer doet denken aan een yogastudio: matjes op de vloer, klankschalen, rustgevende muziek op de achtergrond. Er is alleen één groot verschil. Er staat een enorme vrieskist. Gevuld met ijswater. En dat is vandaag mijn bad.