Vertraging treinen tussen Steenwijk en Meppel: boom valt om

Video + foto's Monsterk­lus van 270 miljoen euro in Zwolle: na jaren werk nu laatste loodjes voor spoorver­dub­be­ling vanaf Herfte

13 juli Meer dan 500 werklui, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is de grote finale van de monsterklus aan het spoor bij Herfte, in het buitengebied van Zwolle. Met de trein van Dalfsen of Meppel naar station Zwolle zal vanaf volgende week nooit meer hetzelfde zijn. En dat voor 270 miljoen euro.