Vertraging van 40 minuten op A28 door flinke file tussen 't Harde en Ommen

update Zwolle betreurt ophef over Poli­tiekids die op 1,5 meter wijzen: ‘Actie als positief ervaren’

14:31 De gemeente Zwolle blijft achter de inzet van de Politiekids in de binnenstad staan. De Overijsselse PVV stelde donderdagavond felle vragen en op sociale media is veel ophef ontstaan over het inzetten van kinderen om mensen te wijzen op de coronarichtlijnen. ,,Dat er nu zoveel ophef over is, betreuren wij’’, stelt de gemeente in een reactie.