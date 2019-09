Vertrek Hudson's Bay kan directe omgeving in Zwolle een boost geven

Het pand van Hudson's Bay in Zwolle krijgt voor een groot deel geen nieuwe winkelinvulling. De eigenaar van het enorme gebouw is bezig met nieuwe plannen, nu de winkelketen eind dit jaar vertrekt. Binnen een halfjaar wordt meer duidelijkheid verwacht. Het stoppen van Hudson's Bay lijkt voor de rest van het Broerenkwartier gunstig uit te pakken.

Voor het winkelgebied, grofweg tussen de Nieuwstraat en de Broerenkerk, worden al jaren verschillende plannen ontwikkeld. Het gebied wordt moeilijk gevonden door de consument en veel winkelpanden staan leeg. Waar het dreigende vertrek van de Canadese winkelketen uit het voormalige V&D-pand aanvankelijk roet in het eten leek te gooien van de verdere plannenmakers in het Broerenkwartier, lijkt de situatie nu rooskleuriger.

Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een informatieronde van de gemeenteraad. Wethouder René de Heer en een aantal betrokken organisaties gingen met de raad in gesprek over mogelijkheden en belemmeringen voor het gebied. Heel concreet wordt nog in oktober een plan gepresenteerd voor het noordelijke deel van de Weeshuisstraat.

Vliegerhuys

Die straat gaat sinds vorig jaar open door het leven, nadat de overkapping van het winkelcentrum is weggehaald. Voor het zuidelijke deel, met onder andere brasserie Het Vliegerhuys en de kledingwinkel van WE, werd eerder dit jaar al een grondige opknapbeurt gepresenteerd. De plannen zijn inmiddels goedgekeurd en naar verwachting gaat snel de schop in de grond.

Een VVD-voorstel om als gemeente het Hudson's Bay-pand te kopen, werd door de wethouder verworpen. ,,De eigenaar laat merken bezig te zijn met toekomstplannen’’, aldus De Heer. ,,De eigenaar heeft al eerder contact opgenomen met de gemeente wat de mogelijkheden zouden zijn als de retailfunctie verloren gaat. Het bestemmingsplan biedt in elk geval ruimte. Ook voor bijvoorbeeld wonen.’’

Fietsenstalling in Hudson's Bay

Tussen de regels door werd maandag duidelijk dat een fietsenstalling op de begane grond van het 12.000 vierkante meter grote winkelpand een reële mogelijkheid is. De terugkeer van retail op de twee bovenste verdiepingen is volgens gemeentelijk projectmanager Anton Westenberg uitgesloten. ,,Dat zien we bij vergelijkbare panden in het land. Zelfs de eerste verdieping is een vraagteken.’’

Gebouwen de hoogte in

Een pleidooi voor behoud van winkelruimte in het Broerenkwartier van Gerard van Dooremolen kan op steun rekenen. De voorzitter van ondernemersvereniging CityCentrum steunt een mix, maar met de nadruk op retail. Dat op zijn minst boven alle winkels woningruimte komt lijkt als een paal boven water te staan. Daarbij zijn verschillende vastgoedeigenaren plannen aan het uitwerken om verder omhoog te bouwen. Het bestemmingsplan laat, inclusief een marge, een hoogte van 17,6 meter in het gebied toe. Westenberg: ,,Dat zou in het gunstigste geval vijf verdiepingen hoog zijn. Die marge wordt nu ook enigszins verkend in het gebied tegenover de Broerenkerk. Om daar verdiepingen toe te voegen.’’

Voor de rechterzijde van de Weeshuispassage zijn concrete plannen; het 'tropische' gebouw op de voorgrond verdwijnt. Plannen voor de overkant, links op de foto, worden in oktober gepresenteerd.