Vertrekkend burgemeester Henk Jan Meijer ereburger van Zwolle en Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Jan Meijer is vandaag bij zijn afscheid als burgemeester benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en ereburger van Zwolle. Met de eretitels wordt Meijer bedankt voor de ruim negentien jaar dat hij burgemeester is geweest van de gemeente Zwolle.

,,Ik ben overweldigd”, zei Meijer nadat de hij de onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje-Nassau had gekregen van Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel. Per 1 september vertrekt Meijer officieel als burgemeester van Zwolle.

Twee steden

Bijzonder is dat Meijer nu ereburger is van twee steden. De nu 68-jarige Meijer werd in 2000 bij zijn vertrek als wethouder uit Den Haag uitgeroepen tot ereburger van de hofstad en is toen ook benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is na Wim Waanders, ondernemer en initiatiefnemer van boekhandel ‘Waanders in de Broeren’, de enige andere nog levende ereburger van Zwolle.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Meijer met zijn koninklijke onderscheiding. © Carmen Kuik

In het verleden zijn oud-burgemeester Job Drijber (overleden in 2016) en Leo Major (overleden in 2008) benoemd tot ereburger van Zwolle. De Canadese Major had een belangrijke rol bij de bevrijding van Zwolle in de Tweede Wereldoorlog.

De gemeenteraad van Zwolle heeft het ereburgerschap toegekend op voordracht van het college van B&W. René de Heer, loco-burgemeester van Zwolle, heeft bij Meijer de onderscheiding opgespeld. De gemeente Zwolle reikt ook een erepenning uit. Veel meer Zwollenaren hebben deze onderscheiding gekregen.

In juni is Meijer geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer. Enkele weken later werd Peter Snijders door de gemeenteraad van Zwolle voorgedragen als nieuwe burgemeester van de stad.