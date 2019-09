Vervoerder vernoemt trein naar gedeputeerde en wint aanbesteding: ‘Geen vriendjespolitiek’

Taekwondo voor kinderen met een psychische beperking: Lisanne Schoots uit Zwolle maakt het mogelijk

27 september Concentratieproblemen, angststoornissen of het syndroom van Down. Vaak genoeg worden kinderen met een psychische beperking buitengesloten van groepslessen. Simpelweg omdat ze ‘anders’ zijn dan de rest. Taekwon-Do Heroes maakt het wel mogelijk. Ook in Zwolle. Onder leiding van Lisanne Schoots rennen, rollen, trappen en slaan vijf ‘bijzondere’ kinderen er vrolijk op los. ,,Het is belangrijk dat ook zij de kans krijgen om mee te doen.’’