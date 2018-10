Vervolgstappen burgemeester tegen Bruut onduidelijk

Desgevraagd zei een woordvoerder van de gemeente vrijdagavond laat: ,,We volgen hierin de regels. Er zijn verschillende stappen en mogelijkheden, dit is onder meer afhankelijk van de situatie. Dieper kunnen we hier niet op ingaan, dit is namelijk iets tussen de ondernemer en de gemeente. Het is niet aan ons om informatie hierover met anderen te delen dan de aanvrager zelf.‘’

De bar moest eerst een week de deuren dicht houden na de vondst van een granaat aan de deur. Dit vanwege het lopende politieonderzoek en de veiligheid van het uitgaanspubliek. Na deze zevendaagse sluiting gaf de burgemeester aan dat de veiligheid niet meer in het geding was, maar dat er nog wel een probleem met de vergunningverlening was. Bruut draait sinds eind mei onder de nieuwe eigenaar Bob Kooistra. Die heeft een exploitatievergunning aangevraagd maar die is nog niet verleend. De gemeente gedoogt zo'n situatie bij een overname van een lopende horecagelegenheid mits zich geen incidenten voordoen. Nu er toch een incident is geweest mag het café niet langer zonder vergunning open zijn. Het was volgens de gemeente ook niet mogelijk om deze week alsnog snel de vergunning te verlenen, want er is nog onderzoek nodig.

Geldstromen

Voor een vergunningverlening geldt een wettelijke termijn van drie maanden. In dit geval is er al vierenhalve maand verstreken. Waarom het zo lang duurt is onduidelijk. Eigenaar Kooistra zegt dat dat in elk geval niet aan hem ligt. Hij heeft alle informatie die nodig is voor de beoordeling van de aanvraag aangeleverd, zegt hij. ,,Ik ben goed gescreend en mijn geldstromen zijn in orde. Ik snap niet waarom ik niet open mag. Als de gemeente toch twijfelt wil ik graag weten waarom, want ik heb echt geen idee. En als ze nader onderzoek willen doen zeg ik: prima, maar dan wil ik ondertussen wel open blijven.‘’ Het kan zijn dat hem een forse boete wacht door de illegale opening. ,,Daar wil ik dan graag over in gesprek. Maar ik wil wel in oplossingen denken, niet in problemen.‘’