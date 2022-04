Verwachte stormloop voor Zwolse Halve Marathon blijft uit: ‘Er is zoveel te doen’

Hoe vinden jullie de inschrijving gaan?

Nieuwland: ,,De Halve Marathon zit op een honderdtal lopers na vol. Bij de Vier Engelse Mijlen (6,4 kilometer, red.) kunnen ook 4500 lopers meedoen en is nog ruim voldoende beschikbaarheid. Het gaat niet heel slecht, maar bij de laatste editie in 2019 zat de halve marathon in drie uur vol en we hadden na een paar door corona afgelaste edities verwacht dat het storm zou lopen. We zijn een maand verder en we zitten nu nog niet vol. Dat is wel opmerkelijk.”