Verwarde Amalia-bedreiger uit Zwolle spreekt zichzelf vrij, maar hoort tbs en dwangverpleging eisen

Nu we allemaal veel thuis zijn, houd ik meer rekening met mijn buren

Herrie op straat, een (tuin)feestje of harde muziek. Nu we allemaal veel thuis zijn, kan het best zijn dat je vaker last hebt van elkaar. Reden voor operazangeres Irene Hoogveld (28) uit Zwolle om een oefenruimte te zoeken. ,,Ik kan het mijn buren niet aandoen om thuis voluit te zingen!''