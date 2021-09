Verwarde man in Zwolle gooit ruiten in, smijt inboedel op straat en laat buurt radeloos achter: ‘Wanneer stopt dit?!’

Brasserie-eigenaar uit Zwolle over Terras Top 100: ‘Na coronatijd is dit een opsteker’

7 september Drie Zwolse horecabedrijven staan in de top 40 van de jaarlijkse Terras Top 100 van Misset Horeca. Ook de Noordoostpolder scoort goed met vier terrassen in de notering. Hoe beland je in deze zomerse lijst? En wat levert het de kroegbaas op?