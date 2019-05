Verwarde man viel vrouwen lastig in Zwolle: verplichte opname geëist

Ze durft nog steeds niet alleen over straat of in het openbaar vervoer, zo liet ze de rechtbank weten.

Daar stond de 25-jarige Ermias W. terecht, die op die dag, 15 januari dit jaar, meerdere vrouwen zou hebben lastiggevallen. Het gebeurde allemaal zo tegen vijf uur in de middag.

Camera

De politie heeft naar aanleiding van de meldingen beelden van het camerasysteem I-Watch teruggekeken en zag hoe in de Diezerstraat W. een passant een klap op haar billen gaf. Die vrouw heeft zich niet gemeld, maar een andere vrouw belde wel de politie: een man was met uitgestoken arm richting haar kruis dichtbij haar komen staan. Hij liep door toen ze de arm wegsloeg.

De officier van justitie is ervan overtuigd dat de uit Eritrea afkomstige vluchteling die dag volstrekt niet wist wat hij deed. Voor de rechtbank zegt hij, via een tolk, dat hij slechts tegen vrouwen ‘aan is gebotst’, en zeker geen kwalijke bedoelingen had.

Raar

De aanklager denkt echter dat W. zich niets meer kan herinneren. ,,Hij is hartstikke in de war en weet nauwelijks wat hij doet. Hij kijkt raar uit zijn ogen, doet raar, loopt raar, hebben getuigen verklaard.’’

Het bijzondere is dat de man eind vorig jaar door deskundigen nog is beoordeeld in verband met een vorige aanranding: er zou niks mis met hem zijn. Nog geen half jaar later luidde het oordeel: de man is psychotisch en zou behandeld moeten worden voor zijn ziekte.

Opname

Dat past beter bij het beeld dat deofficier van hem heeft. Ze eiste ontslag van alle rechtsvervolging wegens ontoerekeningsvatbaarheid en verplichte opname in een psychiatrische kliniek voor een jaar. De advocaat leek dat ook de beste maatregel.

W. zit op het ogenblik in de PI, van waaruit direct overgeplaatst kan worden in een kliniek zodra daar plaats is.