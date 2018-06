'Verwarde personen' pleiten zelf bij politie voor speciaal alarmnummer

Toen Mink de Vries uit Zwolle een psychose had, werd hij door vijf agenten hardhandig in de boeien geslagen en in de cel gestopt. Een aangrijpende ervaring waar ook de politie niet blij mee was. ,,Agenten vangen liever echte boeven”, zegt De Vries. Het voorval motiveerde hem om zich in te zetten voor een betere hulpverlening aan verwarde personen. Hij werd lid van de klankbordgroep ervaringsdeskundigen van de GGD IJsselland en liep recent, samen met een collega ‘verward persoon’, een aantal dagen mee op de politiemeldkamer in Apeldoorn.