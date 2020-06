Verwarde vrouw (19) met rood haar vermist in Zwolle

Zwols riool kan hevige regenval niet aan; fonteinen uitgezet

18:04 Het Zwolse rioleringsstelsel kan de extreme neerslag van woensdagavond en de nacht naar donderdag niet verwerken. Het afvalwater uit de riolering stort in combinatie met het regenwater daardoor tijdelijk over in de stadsgracht en een aantal vijvers in de stad.