Verwarde zoon blijft achter in huis nadat moeder is opgenomen: SWZ wil ontruiming

Woningstichting SWZ zit danig in haar maag met een van de huursters in de wijk Kamperpoort in Zwolle. De vrouw van 74 jaar is opgenomen in een wooncentrum en zal niet in haar huis kunnen terugkeren. Een van haar zonen verblijft er nog wel, zonder dat hij er recht op heeft. Hij zou psychisch in de war zijn. ‘We hebben het van begin af aan een dramatische situatie gevonden’, aldus een woordvoerder van SWZ.

Hij zei dit tijdens een kort geding tegen de moeder dat is aangespannen om de woning ontruimd te krijgen. Haar twee zoons, beiden in de veertig, zijn zo’n twee jaar geleden bij haar ingetrokken. Moeder is in de war, en is na een ziekenhuisopname eerder dit jaar terecht gekomen in een wooncentrum. De zonen zijn geen huurders of medehuurders, dus ze verblijven er illegaal. De moeder heeft niet gereageerd op verzoeken van de woningstichting om de huur op te zeggen. Het is ook maar de vraag of ze daartoe in staat is, gezien haar psychische toestand.

De hulpverlening, waaronder het wijkteam en een vertegenwoordiger van SWZ, heeft tot nu toe vergeefs geprobeerd om een plan te maken voor verlating van het huis. De zoon die nog in huis zit, zou voor overlast in de buurt zorgen door ‘intimiderend en overlastgevend, paranoïde gedrag’, schrijft de advocaat van SWZ. Het is nog niet gelukt om een plek te vinden. Hij komt in aanmerking voor beschermd wonen. De advocaat: ‘Met een ontruimingsvonnis komt er meer druk op de ketel te staan en wordt er waarschijnlijk sneller iets gevonden.’

Termijn van drie maanden

Rechter Erik Koster zit er op zijn beurt mee dat er niemand van de kant van de moeder of haar zonen aanwezig waren tijdens de behandeling, die via een beeldverbinding liep. ‘Ik ga er zonder meer vanuit dat de woningstichting zorgvuldig heeft gehandeld, zo ken ik haar ook van andere zaken. Dat blijkt ook wel uit de ontruimingstermijn’. Er wordt namelijk een termijn van drie maanden gevraagd zodat er tijd is om passende woonruimte te vinden. In vergelijkbare kort gedingen is de eis vaak veel korter, omdat er net zoals nu al een heel traject aan vooraf is gegaan.

Koster is dus overtuigd van de inspanningen van SWZ, en verwacht ook dat de eis kan worden toegewezen. Maar ter wille van een zorgvuldige rechtspleging wil hij toch eerst een bezoek afleggen bij de huurster in het woonzorgcentrum. ‘Nu komt alle informatie van één kant, ik wil toch mijn licht opsteken bij mevrouw zelf, of ze in staat is haar wil in vrijheid te bepalen.‘ De ene zoon is al vertrokken naar familie en zal van daaruit zelf zoeken naar huisveting. De andere zoon woont er nog, maar zou tegen zijn curator hebben gezegd dat zijn tas al gepakt staat. Die is dus welwillend.

Als het bezoek van de rechter in het woonzorgcentrum geen verrassingen oplevert, volgt er over twee weken een uitspraak. Anders volgt er nog een zitting.