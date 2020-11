Verwarde zoon blijft illegaal achter in Zwols huis nadat moeder (74) is opgenomen: ‘Dramatische situatie’

update + Video Gewonde man in woning Zwolle mysterie voor politie: opgepakte verdachte vrijgela­ten

5 november Een man is afgelopen nacht gewond aangetroffen in zijn woning aan de Obrechtstraat in Zwolle. Een opgepakte verdachte is weer vrijgelaten. De politie staat vooralsnog voor een mysterie over wat zich in de woning heeft afgespeeld. Het is de tweede keer in ruim een week dat de politie afging op een melding in het wooncomplex.