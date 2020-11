Verwarde zoon blijft illegaal achter in Zwols huis nadat moeder is opgenomen: woningstichting wil dat hij weggaat

Woningstichting SWZ zit in haar maag met een van de huursters in de wijk Kamperpoort in Zwolle. De 74-jarige vrouw is opgenomen in een wooncentrum en kan niet in haar huis terugkeren. Een van haar zonen verblijft er nog wel, zonder dat hij er recht op heeft. Hij zou psychisch in de war zijn en voor overlast zorgen met zijn ‘paranoïde gedrag’.