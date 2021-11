Verwarring en frustratie rond aanpak van zwakke balkons in Zwolse flat: ‘Heb een vage brief gehad’

Hockeyva­der Erwin uit Zwolle mag door nieuwe coronare­gels wél bij zijn zoon kijken, maar niet bij zijn dochter: ‘Erg suf’

Erwin de Boer heeft geluk én pech. Hij is coach van het hockeyteam van zijn zoontje, dus als die speelt mag hij mee het sportpark op, ook de komende weken. Maar het is vanochtend voorlopig ook de laatste keer dat hij zijn dochter in actie ziet op het hockeyveld, nu wederom is besloten dat publiek niet meer bij sportwedstrijden aanwezig mag zijn. ,,Wat ik ervan vind? Erg suf.’’

